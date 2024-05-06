Двоє поліцейських зазнали поранень внаслідок авіаударів по Золочеву на Харківщині

6 травня близько 2:30 військові рф завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області: поранені цивільна жінка та двоє поліцейських.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримали цивільна жінка 1964 р. н. та двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції.

Прямим влучанням знищено котельню ДЮСШ та два приватних будинки.

Значно пошкоджено будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи, селищної ради, відділення поліції, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, щонайменше 10 приватних будинків.





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