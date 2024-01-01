Фабрикував «карні справи» та обшукував домівки українців: встановлено особу колаборанта з Харківщини

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного колаборанта, який влаштувався до «карного розшуку» окупаційної поліції Вовчанська.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Правоохоронці викрили 30-річного мешканця Вовчанської територіальної громади, який під час окупації добровільно пішов на співпрацю з ворогом та отримав «посаду» у незаконному правоохоронному органі рашистів – так званому «міністерстві внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області».

В окупаційному органі чоловіка призначили на посаду оперуповноваженого відділення карного розшуку у Вовчанському райвідділі поліції.

З червня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: фабрикував матеріали для «карних справ» проти своїх земляків, вдирався до помешкань місцевих жителів та проводив там незаконні «обшуки», готував документи для незаконних каральних дій проти українських громадян.

Всі ці репресивні заходи проти українців на окупованій території здійснювалися під виглядом нібито охорони громадського порядку.

Напередодні деокупації регіону зловмиснику вдалося втекти на територію рф, де він поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.

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