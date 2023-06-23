“Я стріляв”: іноземець вбив українку, яка з донькою втекла від війни

У Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом з десятирічною донькою.

Як повідомляє Bild, 39-річна Юлія приїхала з доньку у Німеччину навесні 2022 року. Жінка планувала збудувати нове життя, але знайшла смерть, переклали УНІАН

За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим – німцем Францом. Він і став убивцею. Під час скоєння злочину рівень алкоголю у його крові становив 1,4 проміле. Обвинувачений переконує, вбивство було випадковим. У будинку була зброя, адже Франц є мисливцем.

“Юля не могла повірити, що в мене є важка зброя, вона дуже хотіла побачити мої іграшки… Потім вона приставила пістолет до шиї і сказала: “Натискай на курок”. І раптом пролунав постріл. Випадково…” – Сказав Франц.

Втім, ні суддя, ні поліція у цю версію не вірять. Поліціянти, які прибули на виклик, згадують, що під час затримання підозрюваний “виглядав абсолютно адекватним”. Хоч Франц і був у стані алкогольного сп’яніння, проте говорив розбірливо.

Вбита українка / Bild

“Оскільки я сам розумію російську мову, зміг з ним поспілкуватися. Він чітко сказав: “Я стріляв”, – розповів один з поліціянтів.

Ще один офіцер додав, що обвинувачений виглядав абсолютно холоднокровним. Він поводився спокійно і просив закурити.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”