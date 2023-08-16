Як списати борги за газ: експерт дає поради

Проблеми із зайвими нарахуваннями матимуть громадяни, в оселях яких не встановлено газові лічильники.

Навіть не проживаючи у своїх оселях, деякі люди продовжують отримувати платіжки за газ.

У такому випадку розібратись із накопиченими боргами буде легше, якщо в оселі встановлений лічильник, повідомляє УНІАН.

Як розповів юрист в енергетичній сфері Олег Бакулін, якщо людина тривалий час не жила в своїй оселі і не передавала показники лічильника, то потім все одно у будь-який момент можна буде подати фактичні показники приладу обліку, підтвердивши свої слова за допомогою фото.

Тоді газова компанія має зробити перерахунок.

Проте, за розподіл газу все одно потрібно буде регулярно платити, незалежно від фактичного місця проживання.

«Якщо мешканець будинку виїхав, йому все одно доведеться платити операторам ГРМ за розподіл газу. Але інше питання – по сплаті за газ, як товар, адже фактично він не споживається», – сказав експерт.

Трохи складніше буде розібратись з боргами людям, які лічильника не мають, і для яких нарахування газу здійснюються з розрахунку на кількість мешканців.

«Тоді такий споживач має довести, що не проживав за цією адресою у період нарахувань.

Зробити це можна за допомогою довідки, що людина не проживала за цією адресою від певної дати і надати її газорозподільчій компанії», – пояснив юрист.

Бакулін також зазначив, що якщо будинок був зруйнований внаслідок війни, оператор газорозподільчих мереж ( ГРМ) точно про це знає, і має повідомити про це постачальника, щоб той також не нарахував клієнту гроші за газ.

Проте, про всяк випадок, щоб потім не з’ясовувати цю проблему з постачальниками газу, такій людині треба отримати довідку (зазвичай, має підійти документ від ДСНС або Національної поліції, які оглядають місце трагедії) про те, що будівлю дійсно зруйновано.

Та надати її газопостачальній компанії.

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