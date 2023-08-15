Україна

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі

Автор Геннадій Семенов
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Вони проводжають дітей, а самі залишаються. У Білому Колодязі триває евакуація – виїжджають 5 сімей.

А куди евакуюватися, а тут все кидати? Ну, дітей, за дітей, хай дівчата уїжджають. Ой, все, не хочу.

Людмила

У нас на вулиці було понад 30 дітей. Скільки тієї вулиці – ось край і ось край. А оце ті що осталися – і ті виїжджають.

Ольга

А може дітки вернуться. – Ваші виїхали? – А як же. В Харкові були, в Ужгороді. А як приїдуть, а тут город, картошка. А може мир стане на світі?

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі 5

На евакуацію наважилися після чергового масованого обстрілу. Чоловік розказує – сидів з друзями на дворі, коли все почалося. Вже зранку побачили, куди прийшлися влучання.

Чуємо – прильот у завод, тут недалеко. Ось один, ось другий, третій, четвертий, п’ятий. У бабки там 6й, на городі 7й. Потім там у хату влучило, посікло дах. І у батьків теж. І пішло і пішло.

Більшість пенсіонерів навідріз відмовляються евакуюватися. У всіх хазяйство й бояться залишитися на вулиці.

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі 7

Тетяна

Ну, останемся до конца. С чем ехать, 2 тысячи. Сегодня будет общежитие, а завтра выгонят. Заплатить за квартиру 4 тысячи? И что дальше. У меня в подвале все есть, картошку посадили. Будем до конца. Выживем – выживем, умрем так, умрем. На своей земле. Все.

Настя їде з двома дітьми. Каже, сама могла б і далі сидіти у погребі, але сини такого режиму не витримають. 

Анастасія

Страшно. Дом нормально. Просто било ночью неожиданно. Через це злякалися.

У Харкові людей розміщують у шелтері – гуртожитку для переселенців. На кожному етапі – поряд волонтери.

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі 9

Артур Виноградов, помічник керівника ГО «Я врятований»

Ми имеем сегодня возможность содержать этих детей с их мамами в нашем шелтере до момента, пока они не адаптируются в социуме, не получат какие-то выплати, чтобы снять себе жилье, или они примут решение находиться в социальном общежитии в Харькове, или ехать дальше по программе Save Ukraine вглубь Украині или на Запад Украины. Для детей-инвалидов у нас есть специальная программа, они будут обеспечены как минимум 12 месяцев и защищены как социально, так и физически.

Дорога йде вздовж кордону. До обстрілів тут вже всі звикли.

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі 11

Артур Виноградов, помічник керівника ГО «Я врятований»

Бивают такие ситуации, когда нас успокаивают люди – це прильот, це нормально. И как-то всегда получается, что под обстрелы ми попадаем, когда едем на евакуацію. А когда уже с людьми едем – как-то постоянно нормально все.

На Вовчанськ їздять регулярно, раз-два на тиждень. Згадують масштабну евакуацію, коли довелося вивозити пацієнтів геріатричного пансіонату.

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі 13

Дмитро Ложенко, керівник ГО «Я врятований»

Это 59 человек, из них 19 лежачих. Остальные на колясках, на костылях. Возрастная категория – от 60 лет. Нелегкая била евакуація. 9 машин нас ехало. А транспорт у нас неспециализированный, ми стелили матрасы, клали их там друг к другу. Ми переживали, чтоб довезти их всех живыми. Дорога тогда била ужасная, занимала 6 часов. А для людей в таком возрасте это серьезное путешествие.

Одна з проблем в таких евакуаціях, кажуть волонтери, невпинне бажання людей якомога швидше повернутися додому. Незважаючи на небезпеку.

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі 15

Дмитро Ложенко, керівник ГО «Я врятований»

Есть такие ситуации, когда люди в надежде, что что-то изменится к лучшему и перестанут оккупанты обстреливать – возвращаются. Часто сталкиваемся с таким, что некоторых приходится по 2-3 раза вывозить.  Они с надеждой приезжают, что ситуация будет мирная, а сталкиваются с тем, что ми воюем с уродами.

Волонтери громадської організації «Я врятований» займаються евакуацією з першого дня повномасштабного вторгнення. З небезпечних місць, за власними підрахунками, вивезли більш ніж 17 тисяч людей.

«Якщо помремо – то на своїй землі»: як проходила евакуація у Вовчанському районі 17

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