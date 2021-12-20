єПідтримка стартовала: сколько украинцев получили 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19

С 19 по 29 декабря украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, могут отправить заявку на получение денег. Для этого необходимо оформить карточку в одном из банков-партнёров и подтвердить свои действия в программе «ДІЯ».

По словам директора Департамента цифровой трансформации региона ХОГА Артема Ткаченко, «вакцинальную тысячу» уже получили более 3 миллионов людей.

Наразі вже 3 мільйони українців скористалися цією послугою. Я гадаю, що цифра буде з кожним днем збільшуватися на декілька тисяч. Ця ініціатива, з технічного боку, реалізується за допомогою застосунку «ДІЯ» і виключно через застосунок

Деньги можно потратить в течении 4 месяцев на книги, спортзалы, билеты в тетры, кино и на железнодорожные и авиабилеты.