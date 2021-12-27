Какой популярный продукт может вызывать развитие рака — мнение фармацевта

Британский фармацевт назвал популярный продукт, который вызывает рак. Оказалось, обычная белая мука может вызывать онкологические заболевания.

Об этом сообщает британское издание express.co.uk.

Хуссейн Абдех, суперинтендант-фармацевт компании Medicine Direct, считает, что ученым важно провести масштабное исследование и выяснить, какие продукты могут снижать риск развития рака, а какие — повышают. Он утверждает, что уже есть список определенных продуктов, которые вызывают беспокойство.

Так, обычная переработанная белая мука, которую добавляют в выпечку и другие повседневные продукты, способствует развитию раковых клеток.

Изделия из белой муки едят практически все люди.

По словам фармацевта, хлеб и макароны, в которых содержится мука, могут быть опасными для людей.

Причина, по которой этот продукт вызывает рак, заключается в процессе отбеливания муки. Для этого используется газообразный хлор. А это химическое вещество ведет к повышению уровня инсулина в организме человека.

«Раковой опухоли легче расти в организме, если уровень сахара в крови человека выше», — отметил фармацевт.

Помимо этого, издание приводит комментарий Американского института исследований рака. Ученые подтверждают, что людям стоит избегать продуктов с «высокой степенью обработки». Белая мука является именно таким продуктом.

«Есть также веские доказательства того, что гликемическая нагрузка (повышение уровня глюкозы в крови и инсулина после еды) является причиной рака эндометрия», — предупреждают ученые из Института.

Источник: УНИАН