Харків приєднався до «Заклику до дії за низьковуглецеву та більш інклюзивну культуру»

Харківський міський голова Ігор Терехов підписав «Заклик до дії за низьковуглецеву та більш інклюзивну культуру», який ініціювала мер міста-побратима Лілль (Франція) Мартіна Обрі.

Як повідомили в Департаменті міжнародного співробітництва, офіційна презентація ініціативи відбулася днями у місті Брюссель (Бельгія) в рамках XX Урбан-саміту під час засідання Асоціації міст «Eurocities», у роботі якої бере участь і Харків.

Мета документу – сприяти на муніципальному рівні боротьбі за пом’якшення наслідків глобального потепління, адаптації до зміни клімату та підвищенню інклюзивності суспільства. Ця колективна ідея може спонукати до дій інституції Європейської Комісії при впровадженні нею відповідних програм.

У департаменті зазначили, що проєкт підтримало 31 місто в Італії, Франції, Португалії, Німеччині, Великій Британії, Шотландії, Словенії, Естонії, Австрії та Болгарії. Ще десять міст висловили готовність найближчим часом приєднатися до заклику.

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