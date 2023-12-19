Харківська бригада «Спартан» взяла в полон окупанта-чеченця

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення «Спартан» взяли в полон військовослужбовця 70-го мотострілецького полку зс рф (ППД – чеченська республіка, рф).

Про це повідомляє служба інформації та комунікації військової частини 3017.

За інформацією військових, окупант підписав контракт у листопаді цього року. Ситуацію у своєму підрозділі описав як критичну і саме цим пояснив причину здачі в полон. За його словами, російське командування обіцяло, що вони будуть на передовій лише дві доби та тільки в обороні. Втім, на позиціях він вже двадцять днів, каже, що їх постійно женуть на штурми без підтримки кулеметів і видають лише по два магазини патронів та незначну кількість гранат.

У результаті загарбник отримав обмороження ніг та під час спроби штурму позицій українських захисників здався у полон бійцям бригади «Спартан».

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