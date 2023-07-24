Кучерівка на Харківщині опинилась під авіаударом, ще 10 населених пунктів перебували під вогнем артилерії та мінометів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 липня. 516 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та 2 балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено 9 крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки і Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Покровка, Угроїди, Юнаківка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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