Куп’янський напрямок: ЗСУ відбили 5 атак в районі Синьківки та Іванівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 жовтня. 613 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131: протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К».

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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