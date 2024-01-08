Купили неякісних бронежилетів на 950 млн грн: колишнім посадовцям Міноборони повідомлено про підозру

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про нову підозру ексзаступнику Міністра оборони України, колишньому керівнику одного з Департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідчих, у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів. Продукція, згідно висновків судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій.

Внаслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн грн.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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