Минобороны опубликует инструкцию, как женщинам встать на воинский учет

К Новому году в Украине разработают алгоритм, по которому женщины смогут вставать на воинский учет. Об этом предупредила советница главы Минобороны Наталья Воронкова, сообщает «Фокус». По ее словам, алгоритм и подробная инструкция, как встать женщинам на воинский учет, будут опубликованы на сайте профильного министерства или военкоматов.

Наталья Воронкова отметила, что в ближайшее время свяжется с несколькими военными комиссариатами и уточнит, есть ли у них план действий после вступления в силу указа Минобороны.

Замглавы профильного министерства также предположила, что женщины смогут встать на обязательный воинский учет в режиме онлайн, отправив необходимый пакет документов.

«Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет», – подытожила Наталья Воронкова в эфире «Громадського радіо».

Напомним, 17 декабря вступил в силу указ Минобороны, по которому женщины должны становиться на воинский учет. В частности, документ предусматривает расширение списка специальностей, после получения которой женщин берут на воинский учет в военкоматах. В указе Минобороны сказано, что к воинской службе пригодными считаются женщины в возрасте от 18 до 60 лет.