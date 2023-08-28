На блокпосту у Харкові затримано любителя наркотиків

На блокпосту у Харкові поліцейські зупинили для перевірки автомобіль.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

У 34-річного пасажира виявили речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну.

Проводяться першочергові слідчі дії.

У місті Первомайський правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів.

Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 835,0239 га.

Вилучено 31 756 вибухонебезпечних предметів, знищено – 7039.

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