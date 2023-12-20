На Харківщині двоє поплічників рф отримали реальні терміни ув’язнення: 10,5 та 6 років

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Один з них – мешканець селища Циркуни, проведе за ґратами 10 з половиною років. За даними слідства, під час захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів.

Встановлено, що зловмисник разом з озброєними російськими військовими вдиралися до помешкань українців та «конфісковували» продовольчі запаси, авто та генератори.

У ході таких нальотів рашисти відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву – погрожували ув’язненням до катівні та вбивством.

За співпрацю з окупантами фігурант отримав від них «привілеї» щодо вільного пересування селищем.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час стабілізаційних заходів на звільненій території регіону у травні 2022 року.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, суд визнав винним 30-річного чоловіка в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 12 років.

Іншою засудженою є жителька Куп’янського району, яка «зливала» до фсб розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади.

Передусім агресор хотів дізнатися про місця базування складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, щоб скоригувати по них ракетно-артилерійські і дронові атаки.

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення рф.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці і затримали її у власному помешканні після звільнення району.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 43-річну жінку в поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”