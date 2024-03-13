На Харківщині після обстрілів відновили газопостачання в селі Липці

Газовики відновили роботу обстріляного росіянами газопроводу, що забезпечував подачу газу у село Липці Харківського району. Після чергових ударів по інфраструктурі населеного пункту тут залишилися без газу 600 домівок.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Перші ліквідації наслідків ворожих ударів на мережі довелось проводити у кількох десятків метрів від місць наступних вибухів. Протягом наступної 1,5 доби вдалось завершити ремонт газопроводу та підключити газ для 600 домівок Липць.

Загалом, протягом останніх днів локалізовано шість аварійних ситуації через обстріли газових комунікацій у Куп’янській, Липецькій, Золочівській громадах. Під вогонь рф потрапили розподільні газопроводи високого, середнього тиску та газогони житлових будинків.

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