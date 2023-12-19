На Харківщині працівник хлібзаводу при окупантах перекваліфікувався у поліцейського

Під час тимчасової окупації міста Вовчанськ 37-річний чоловік працевлаштувався в новостворений незаконний правоохоронний орган. Чоловік працював на підприємстві «Харківський хлібзавод», але після того, як місто захопили росіяни, отримав шанс на кар’єру в незаконних органах. Він добровільно погодився обійняти посаду поліцейського так званого «1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу».

Після деокупації міста псевдоправоохоронець втік, повідомили в ГУНП Харківської області.

13 грудня слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Оперативне супроводження здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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