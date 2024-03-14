На Харківщині суд повернув у державну власність землі вартістю 410 млн грн, розташовані вздовж кордону

Суд задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні землями оборони, зобов’язання повернути ділянку вартістю 410 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Йдеться про земельну ділянку площею майже 16 га, розташовану уздовж російсько-українського кордону на Харківщині – за межами населених пунктів на території Гатищенської сільської ради Вовчанського району.

Встановлено, що на підставі наказу ГУ Держгеокадастру в Харківській області в 2020 році зазначені землі передано в комунальну власність Вовчанської територіальної громади в особі Вовчанської міської ради. Передбачалось, що ця ділянка має використовуватись для сільськогосподарських потреб.

Однак, за даними прокуратури, вибуття вказаної ділянки з державної власності відбулось незаконно, оскільки ці землі фактично є частиною земель прикордонної смуги та мають використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку рф.

Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Вибуття таких земель до комунальної власності та подальше використання для сільськогосподарських потреб унеможливлює їх використання для захисту держави.

Зазначені порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури і зобов’язав Вовчанську міську раду повернути державі земельну ділянку. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжити заходи щодо його реального виконання.

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