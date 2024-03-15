На Харківщині викрили бібліотекарку, яка під час окупації наказувала знищувати українські книжки

Під час захоплення міста Балаклія Ізюмського району 49-річна місцева жителька пішла на співпрацю з ворогом. До російського вторгнення вона працювала у міській бібілотеці. Проте з приходом «русского мира» жінка добровільно погодилась на пропозицію представників рф та стала «директором Балаклейской публичной библиотеки».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка здійснювала підбір та працевлаштування працівників до закладу, проводила наради та надавала вказівки підлеглим працівникам, брала участь у нарадах в окупаційній адміністрації.

Також «директорка» організовувала наповнення бібліотеки російською літературою та символікою.

Вона зібрала книжки українською мовою та наказала підлеглим знищити їх, залишивши аркуш з підписом «Палёнка Бандера».

Правоохоронці викрили колаборантку. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ.

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