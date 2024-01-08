На Харківщині ЗСУ відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 січня. 684 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Торське, Діброва, Дружба, Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Водяне Донецької області; Кринки, Республіканець, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два склади боєприпасів та два артилерійські засоби противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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