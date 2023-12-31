На кордоні утворилися величезні черги через посилення перевірки документів чоловіків

На кордоні України утворилися величезні черги. Причина у посиленні перевірки документів чоловіків.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Люди кажуть, що посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та супроводжуючих, у багатодітних батьків, хто їде по «Шляху» та багатьох інших.

Прикордонники просять показувати військово-облікові документи з відстрочкою від мобілізації.

Деякі, кого не випускають, перекрили дорогу тим, хто в’їжджає. У черзі доводиться стояти вже більше ніж добу.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що так Держприкордонслужба бореться з підробними документами, вимагаючи військово-облікові документи із записом про відстрочку.

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