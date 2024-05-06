На Куп’янському напрямку відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 травня. 803 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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