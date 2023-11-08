Україна

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак: гарячі напрямки

Автор Геннадій Семенов
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Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Медведівка, Сеньківка Чернігівської області; Тур’я, Павлівка, Іскрисківщина Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безрезультатні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак: гарячі напрямки 7

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 безуспішних атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак: гарячі напрямки 9

Завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

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