На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 липня. 496 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти застосували 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 22 іранських ударних БпЛА типу Shahed по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БпЛА типу Shahed.

Фото: ОБрАА «Броди», 2023

Загалом, ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань і Бударки – Харківської.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Куп’янськ Харківської області; Невське і Білогорівка – Луганської та Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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