Наслідки масованих ударів по Вовчанську: пошкоджено цивільну інфраструктуру (фото)

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 13 березня російська армія здійснила масовані обстріли міста Вовчанськ.

У місті пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, магазини, адміністративні будівлі тощо.

За попередніми даними, ворог бив з артилерії та скинув на місто керовані авіабомби.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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