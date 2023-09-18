НАЗК склало протокол на суддю з Харківщини за админправопорушення, пов’язане з корупцією

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол стосовно судді Краснокутського районного суду Харківської області за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

НАЗК встановило, що на розгляд судді надійшли протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією селищним головою. Він на сесії ради голосував за виділення самому собі земельної ділянки.

Того ж дня сільський голова голосував ще й за виділення земельної ділянки судді, на розгляд якого надалі потрапила його справа, а також членам його родини. Загалом суддя разом з родичами безкоштовно отримали у власність земельні ділянки площею 10 гектарів.

Крім того, виявилось, що у підпорядкуванні селищного голови на посаді начальника одного із відділів тривалий час працює дружина зазначеного судді.

Суддя своїми діями всіляко затягував розгляд справи, що призвело до закінчення строків накладення адміністративного стягнення. Як наслідок, це унеможливило притягнення селищного голови до відповідальності та призвело до скасування рішення про виділення землі у разі, якби селищного голову визнали винним.

Національне агентство вважає, що під час розгляду справи суддя керувався не публічним інтересом, а бажанням віддячити селищному голові за сприяння у виділенні земельних ділянок, а також зберегти лояльне ставлення до дружини, яка перебуває у підпорядкуванні селищного голови.

Дії судді кваліфіковано за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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