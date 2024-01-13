Нічні обстріли Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та будівля взуттєвої фабрики.

Вночі ворог завдав удар керованими авіабомбами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки.

У селищі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки, кілька підприємств, склади, сільгосптехніка.

У селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджені вікна місцевого ліцею.

Також під обстрілами були села Гур’їв Козачок, Уди Богодухівського району, Зибине, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

Постраждалих осіб немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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