Очолив «слідчий відділ» в окупованому Куп’янську: оголошено підозру експрацівнику «Центру пробації»

Під час окупації Куп’янська провідний інспектор Куп’янського районного сектору №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області перейшов на бік ворога.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його на посаду «исполняющего обязанности начальника следственного отдела» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Згодом чоловік вже підписав договір про роботу на окупантів.

Зрадник проводив огляди місця події, складав процесуальні документи, приймав процесуальні рішення відповідно до російського законодавства. Також він оформлював табелі обліку робочого часу, стройові записки, довідки про виконану роботу працівників слідчого відділу зазначеного незаконного правоохоронного органу.

Згодом окупанти «перепризначили» чоловіка на посаду «заместителя начальника отдела дознания».

80 тисяч російських рублів – саме таку суму щомісяця отримував підозрюваний за роботу на рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

На теперішній час відомо, що зрадник переховується від слідства території рф. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Чоловіка звільнено з ДУ «Центр пробації».

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”