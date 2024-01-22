Оголошено підозру колаборанту, який охороняв створену окупантами катівню в Куп’янську

У червні 2022 року безробітній житель Куп’янська почав виконувати обов’язки із здійснення охорони та конвоювання осіб, які незаконно утримувались в місцевому ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Саме в цьому приміщенні окупанти катували знайомих підозрюваного, цивільних мешканців, колишніх учасників АТО/ООС та проукраїнськи пролаштованих громадян.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 39-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нині підозрюваний переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо його оголошення в розшук.

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