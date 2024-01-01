Окупанти намагаються прорвати оборону поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 січня. 677 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.

Також, поточної доби загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131: знищено 21 ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Григорівка, Різниківка, Званівка, Спірне, Північне, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Вірівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”