Україна

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області

Автор yelyzaveta
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Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 листопада. 631 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області 7

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Архипівка Чернігівської області; Заріччя, Чуйківка, Бачівськ Сумської області; Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області 9

Протягом доби авіація сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області 11

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