Україна

Під Бахмутом харківська штурмова бригада відбила наступ колони бронетехніки та піхоти противника

Автор yelyzaveta
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Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92 окремої штурмової бригади відбила наступ  колони бронетехніки та піхоти противника під Бахмутом. У результаті було уражено 6 одиниць техніки ворога на більш як 3,9 млн доларів та ліквідовано 6 представників особового складу противника FPV-дронами.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Перелік втрат противника:

БМП-1 (3 од.) – знищено

  • Озброєння: гармата 73 мм
  • ПТУР Малютка 
  • Екіпаж: 3 ос.
  • Десант: 8 ос.
  • Вартість: $100 тис.

БМП-1 (1 од.) – уражено

  • Озброєння: гармата 73 мм
  • ПТУР Малютка 
  • Екіпаж: 3 ос.
  • Десант: 8 ос.
  • Вартість: $100 тис.

Танк Т-72Б3 (1 од.) – уражено

  • Озброєння: гармата 125 мм
  • Екіпаж: 3 ос.
  • Вартість: $3.5 млн

ЛАТ «Нива» (1 од.) – знищено

Піхота противника (6 ос.) – ліквідовано

Сукупна вартість ураженої техніки – близько 3,9 млн доларів.

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