Під Бахмутом харківська штурмова бригада відбила наступ колони бронетехніки та піхоти противника

Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92 окремої штурмової бригади відбила наступ колони бронетехніки та піхоти противника під Бахмутом. У результаті було уражено 6 одиниць техніки ворога на більш як 3,9 млн доларів та ліквідовано 6 представників особового складу противника FPV-дронами.
Про це повідомив командир роти ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
Перелік втрат противника:
БМП-1 (3 од.) – знищено
- Озброєння: гармата 73 мм
- ПТУР Малютка
- Екіпаж: 3 ос.
- Десант: 8 ос.
- Вартість: $100 тис.
БМП-1 (1 од.) – уражено
- Озброєння: гармата 73 мм
- ПТУР Малютка
- Екіпаж: 3 ос.
- Десант: 8 ос.
- Вартість: $100 тис.
Танк Т-72Б3 (1 од.) – уражено
- Озброєння: гармата 125 мм
- Екіпаж: 3 ос.
- Вартість: $3.5 млн
ЛАТ «Нива» (1 од.) – знищено
Піхота противника (6 ос.) – ліквідовано
Сукупна вартість ураженої техніки – близько 3,9 млн доларів.
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