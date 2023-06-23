Під Балаклією відбудують міст, зруйнований під час бойових дій

Проводяться демонтажні та підготовчі роботи для будівництва нового мосту у напрямку села Вербівка на місці зруйнованої через військові дії країни-агресора споруди.

Про це повідомили у Балаклійській МВА.

Протяжність нового мосту становитиме більше ніж 42 метрів, ширина – 11 метрів, міст зможе витримувати великогабаритні вантажівки. Також на ньому буде облаштовано 2 тротуари для пішоходів шириною 1,50 метрів. Завершення робіт планується на кінець серпня 2023 року.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”