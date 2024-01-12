Під Харковом під час гасіння пожежі знайшли тіло

12 січня о 3:21 у селищі Слатине Дергачівської громади сталася пожежа в приватному житловому будинку.

На момент прибуття підрозділів ДСНС старий, повність дерев’яний будинок, горів на всій своїй площі 45 кв. м, повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Дах будинку вже зруйнувався всередину. Під час пожежогасіння та розбору завалів рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка віком приблизно 65-67 років.

О 4:15 пожежу локалізували, о 8:21 – остаточно ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється. Працювало два оперативні відділення ДСНС у складі 10 вогнеборців та дві одиниці техніки.

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