Після обстрілів на Харківщині за добу виникло 3 пожежі, загинула жінка

Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами у Куп’янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На пожежах одна людина загинула (жінка 1950 року народження у селі Борова Чугуївського району) та одна постраждала (80-річна жінка у місті Харкові).

Двічі рятувальники ліквідовували загоряння на відкритих територіях загальною площею понад 3 га у Куп’янську.

У Вовчанську в результаті бомбардування сталися руйнації житлових будинків та магазину. У житловому будинку сталася пожежа на площі 5 кв.м, яку рятувальники ліквідували.

Співробітники ДСНС та Нацполіції провели обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель. За попередніми даними одна особа постраждала.

Рятувальники залучались для вилучення тіла загиблого чоловіка 1960 року народження з водойми. Подія сталася на ставку Трушівка міста Люботин Харківського району.

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