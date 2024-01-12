Плив до молдовських берегів: прикордонники виловили з Дністра ухилянта з Харкова

35-річний харків’янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови. Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку, вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води. Порушника доставили у підрозділ, де обігріли та напоїли чаєм.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

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