Україна

Понад 4 тисячі жителів деокупованого Ізюма отримають опалення завдяки модульним котельням

Автор yelyzaveta
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Підготовка Харківщини до опалювального сезону: особлива увага – деокупованим територіям. Так, в Ізюмі значно постраждала критична інфраструктура та житловий фонд. Центральна котельня, яка опалювала 70% міста, зруйнована і відновленню не підлягає. Замість неї тут встановили 10 пересувних котельних установок. Потужність кожної – 1 МВт. Директор Ізюмських тепломереж розповідає, як працює така котельня.

Володимир Золотарьов, директор Ізюмського КП «Теплові мережі»

С другой стороны загружается 9 куб. м пелетов, автоматически шнеком подается сюда в котел, здесь происходит сгорание, образуется тепло и подается на теплообменник, оттуда на коллекторы и идет уже на дома. Холодный сюда же подается, опять нагревается и опять на дома. Каждая котельная мощностью 1 МВт может отапливать два стоквартирных дома. 1 мВт – это 10 тис. кв. метров площади.

Понад 4 тисячі жителів деокупованого Ізюма отримають опалення завдяки модульним котельням 5

Вибір місця не випадковий. Орієнтувалися на наявність вже існуючих теплотрас. На цей район наявних котелень має вистачити.

Володимир Золотарьов, директор Ізюмського КП «Теплові мережі»

Здесь теплотрассы уже готовые. У нас 27 км теплотрас. Подключаемся к ним и подаем сразу на дома. Проблема конечно есть с пелетами, но мы заключаем сейчас договор, тендер проводим. Потребление пелет – 5 тис. тонн на 10 колетен на отпительный сезон. Цена пелетов около 13 тыс. грн одна тонна. Умножьте на 5 тыс. тонн – 65 млн нужно только на одни пелеты.

Понад 4 тисячі жителів деокупованого Ізюма отримають опалення завдяки модульним котельням 7

Перші 13 мільйонів на паливо для котелень планується виділити з міського бюджету. Пілотний проєкт з встановлення модульної котельні було реалізовано у Харкові, в одній з лікарень.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Перший такий проєкт, першу таку котельню ми поставили на нашій обласні лікарні в Харкові, щоб забезпечити безперебійне надання опалення і автономність. Потім такий проєкт реалізували в Ізюмі і далі плануємо реалізовувати по інших населених пунктах. Коли мі відновили багатоповерхівку, ми відразу думаємо, як відновити там електро- та теплопостачання.

Заплановано підключення 33 будинків: із теплом взимку будуть 1 300 квартир, а це – майже 4 300 жителів Ізюма.

Понад 4 тисячі жителів деокупованого Ізюма отримають опалення завдяки модульним котельням 9

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