Протягом доби окупанти били з авіації по Харкову та п’яти населених пунктах області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 травня. 802 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Новосадове, Дружба, Тарасівка, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Карлівка, Георгіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області; Берислав, Садове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та одному складу боєприпасів противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції та ще по одному важливому об’єкту противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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