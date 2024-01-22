ПриватБанк продасть з аукціону 80 тисяч безнадійних кредитів українців

Державний ПриватБанк виставив на платформі системи електронних торгів Мін’юсту «СЕТАМ» права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 501,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані – за інформацією, яка наявна в ПриватБанку.

Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів. Мінімальна ціна продажу лоту складає 2,1% від початкової (стартової) ціни лоту.

До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, повідомили в банку.

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