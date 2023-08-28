Стверджувала, що Україна повинна неодмінно приєднатись до рф: жительці Люботина загрожує до 15 років тюрми

У місті Люботин 45-річна жінка висловлювала публічні заклики до підтримки дій держави агресора та до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

27 червня поточного року порушниця схиляла співробітників поліції, які прибули на виклик, та членів родини до власної позиції. Неодноразово висловлювалася щодо правильності та правомірності поширення суверенітету російської федерації на території України, схвалювала дії президента рф та стверджувала, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до російської федерації».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Дізнавачем відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального проступку.

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