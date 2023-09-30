Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

По селу Копанки Ізюмського району ворог завдав удару 2-ма керованими авіабомбами, пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.

Знищено та пошкоджено приватні автомобілі.

У селі Кучерівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу околиць села Кіндрашівка Куп’янського району сталася пожежа на відкритій території.

За добу постраждалих серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 6,8 га території та знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”