Троє ділків хотіли вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29

Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала міжнародний канал нелегального вивезення з України комплектуючих до бойових літаків.

У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн.

За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.Для переправлення продукції закордонним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали «на гарячому» одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я.

Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

Організатором «схеми» виявися комерсант з Харкова, повідомляє речник прокуратури Харківській області Дмитро Чубенко.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

Триває повне та всебічне розслідування щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вказаної «схеми».

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