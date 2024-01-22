Троє людей загинули внаслідок пожежі на Харківщині

22 січня о 18:20 у селищі Краснопавлівка Лозівського району Харківської області сталася пожежа у квартирі на першому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку.

Про це повідомили в ДСНС України.

По прибуттю на місце події вогнеборців було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 кв. м.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: чоловіка та двох жінок.

Вже о 19:09 вогонь вдалось локалізувати та о 19:30 ліквідувати.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

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