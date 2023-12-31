Цієї ночі над Україною було знищено 21 «шахед»

У ніч проти 31 грудня російсько-окупаційні війська атакували територію України ударними безпілотниками та зенітними керованими ракетами.

Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131», про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

Дрони атакували з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – рф.

У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 «шахед» ворога.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі, йдеться в повідомленні.

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