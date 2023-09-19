У Боровій на Харківщині незаконно торгували алкоголем: поліція вилучила 280 пляшок напоїв

На Харківщині поліцейські викрили факт незаконної торгівлі підакцизним товаром. В одному із магазинів у селищі Борова здійснювався продаж алкоголю без ліцензії.

18 вересня працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.

Щодо суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріал скеровано до суду для прийняття рішення.

Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень).





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