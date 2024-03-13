У Харківській області суддю-зрадника, який втік до росії, тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

За принципової позиції прокуратури голову Балаклійського районного суду Харківської області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно голови Балаклійського районного суду Харківської області. Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 13 березня 2024 року.

За версією слідства, голова райсуду у квітні минулого року виїхав з Балаклії до окупованого Куп’янська, де і почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках. Він добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области». На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства рф, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

Суддя-зрадник втік на територію рф, його оголошено у розшук. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо судді за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Справу розглядає Червонозаводський районний суд м. Харкова.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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