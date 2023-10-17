У Харківській області вже розпочато опалювальний сезон

Вже дають тепло в Богодухівській, Валківській та Близнюківській громадах.

Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування.

«В першу чергу опалення подається в заклади охорони здоров’я.

Уже опалюється 9 таких закладів», – повідомив Синєгубов.

«В цілому Харківщина готова до нового опалювального сезону. Котельні, об’єкти соціальної сфери та житлові будинки підготовлені на 100% до пуску тепла.

Опалення у будинках люди отримають за середньодобової температури нижче 8 градусів», – наголосив Синєгубов.

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