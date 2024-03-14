У Харківському районі обстежують хімічно небезпечні об’єкти та місця зберігання нафтопродуктів

В громадах Харківського району проводяться комісійні обстеження нафтобаз, місць зберігання скрапленого газу (ГНС), хімічно небезпечних об’єктів.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У проведенні зазначених заходів сумісно з представниками Держпродспоживслужби беруть участь представники Державної екологічної інспекції, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На цей час обстежено дев’ять об’єктів на територіях Безлюдівської, Дергачівської, Пісочинської, Солоницівської територіальних громад. Тільки на одному об’єкті встановлено наявність небезпечних речовин, які зберігаються там у мінімальній кількості, що необхідна для забезпечення технологічного процесу.

«Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. №173, розмір санітарно-захисної зони на цьому об’єкті витриманий. Порушень вимог чинного санітарного законодавства не встановлено», – йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обстежень складені відповідні довідки та направлені до органів місцевого самоврядування.

Заходи з проведення обстеження нафтобаз, місць зберігання скрапленого газу (ГНС), хімічно небезпечних об’єктів продовжуються.

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