Україна

У Куп’янській громаді відновили газопостачання після обстрілів рф

Автор Галина Шподарева
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Внаслідок масованих обстрілів ворогом житлових будинків та інфраструктури Куп’янського району тисячі родин залишились без природного газу та можливості приготувати їжу.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

У Куп’янській громаді відновили газопостачання після обстрілів рф 7

Газовики протягом трьох днів замінили перебиті ділянки газорозподільної системи, ліквідували пошкодження на трубах від снарядів, відремонтували газопроводи будинків та підключили газ до 4,9 тисяч родин.

Ремонтні роботи проведені одночасно в кількох населених пунктах Куп’янського району.

У Куп’янській громаді відновили газопостачання після обстрілів рф 9

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