У Раді зареєстрували законопроєкт, який відкриває шлях до мобілізації студентів

Українські студенти денної форми навчання мають відстрочку від призову та мобілізації, але для частини з них мобілізація все ж таки може стати реальністю вже незабаром.

Законопроект, що скасує відстрочку від мобілізації для студентів віком від 30 років, які здобувають другу вищу освіту, зареєстрований у Верховній Раді, повідомляє Today.

Автор цього законопроекту – народний депутат Федір Веніславський.

Він каже, що взятися за розробку такого закону його спонукала статистика від Міносвіти.

Зокрема, у довоєнних 2019-2021 роках в українських вишах налічувалося близько 40 тисяч студентів віком від 25 років.

Але вже з 2022 року статистика кардинально змінилася. У 2022 році таких «вікових» студентів уже було 106 тисяч.

Приблизно стільки ж, близько 100 тисяч, студентів такого віку налічується і в 2023 році.

Таким чином, виходить, що близько 60 тисяч українських чоловіків у розквіті років скористалися відстрочкою від мобілізації, яку дає навчання на стаціонарі, і терміново пішли вчитися.

Причому більшість із них здобуває другу вищу освіту, а дехто й третю.

Крім того, є чимало випадків, коли чоловіки, які мають вищу освіту, раптом пішли навчатись іншій спеціальності до закладу профтехосвіти.

Веніславський пропонує не чіпати «вікових» студентів, які навчаються «у послідовних видах освіти», давши їм можливість навчатися далі.

Тобто, якщо, наприклад, людина, яка має диплом бакалавра, пішла вчитися на магістра за тією ж спеціальністю, або після магістратури вступила до аспірантури, то вона не підлягатиме мобілізації, і їй дадуть можливість довчитися.

А от якщо людина просто пішла здобувати другу або навіть третю освіту за зовсім іншою спеціальністю, і якщо їй при цьому вже понад 30 років, то її можна вважати потенційним ухилянтом.

Отже, для таких студентів не діятиме відстрочка від мобілізації. А довчитися вони зможуть, коли повернуться з війни.

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